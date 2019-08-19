Son Dakika Haberleri: Altındağ'a 9 yeni taksi durağı
Son Dakika Güncel Haber

Altındağ'a 9 yeni taksi durağı

5 dakika önce

Altındağ Belediyesi, ilçeye 9 yeni taksi durağı kazandırmak için çalışma başlattı.

Altındağ'a 9 yeni taksi durağı, System.String[]
Altındağ Belediyesi, ilçeye 9 yeni taksi durağı kazandırmak için çalışma başlattı.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, gelen talepler doğrultusunda 9 farklı noktaya yeni taksi durağı yapılması için talimat verdi. Taksici esnafının Altındağlılara daha iyi hizmet verebilmesi için tüm ayrıntıların düşünüldüğü durakların inşasına başlandı. İçerisinde oturma alanları ve lavaboların da bulunduğu taksi duraklarının kısa sürede hizmete girmesi planlanıyor. Altındağ Belediyesi tarafından yapılan taksi durakları ise şöyle; Altınpark Taksi Durağı, Çiğiltepe Taksi Durağı, Karpiç Taksi Durağı, Aydınlıkevler Taksi Durağı, İskitler Taksi Durağı, Pamuk Taksi Durağı, Solfasol Taksi Durağı, Esenpark Taksi Durağı ve Opera Taksi Durağı.

"Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Esnafın taleplerini dikkate aldıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Esnaf ziyaretlerimiz ve Halk Günleri'nde bize ulaşan taksici kardeşlerimiz oldu. Bizden taleplerini bir bir not aldık. İnşallah bizden talep ettikleri yeni taksi duraklarını çok kısa bir süre içerisinde bitireceğiz. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan taksi durakları ile esnafımız daha rahat ve düzenli duraklarda zaman geçirebilecekler. Altındağ Belediyesi olarak esnaf kardeşlerimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA
Altındağ Belediyesi, Asım Balcı, Altındağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'dan ilk açıklama
Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye başkan vekilliklerine il valileri atandı HDP'li 3 büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasına CHP'den ilk tepki: Yazıklar olsun Hükümetten memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 08:50:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altındağ'a 9 yeni taksi durağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]