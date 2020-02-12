Altındağ'a istihdam noktası - Son Dakika
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Altındağ'a istihdam noktası

6 saat önce

Altındağ Belediyesinde İŞKUR hizmet noktası hizmete başladı.

Altındağ'a istihdam noktası, System.String[]

Altındağ Belediyesinde İŞKUR hizmet noktası hizmete başladı. Altındağ Belediyesi ve İŞKUR iş birliğiyle açılan İŞKUR hizmet noktası sayesinde iş başvuru ve işe alım süreçleri hız kazanacak.


Altındağ Belediyesi ve İŞKUR önemli bir iş birliğine imza attı. İŞKUR hizmet noktası, Altındağ Belediyesinde düzenlenen imza töreninin ardından hizmete başladı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza törenine İŞKUR Ankara İl Müdürü Arif Ay ve İŞKUR Altındağ İlçe Müdürü Ömer Tavukçu katıldı. İŞKUR ile imzalanan protokol ile iş başvuru ve işe alım süreçlerinin hız kazanacağını ifade eden Başkan Balcı, "Bu hizmet noktasını, kamu ilanlarını ve özel sektör başvurularını takip ederek, Altındağlı vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini kolaylaştırmak için hizmete açıyoruz. İş arayan ve başvuru yapmak isteyen Altındağlı vatandaşlarımız belediyemize gelerek İŞKUR hizmet noktasına başvurduklarında hem belediyemize hem de İŞKUR'a iş başvurusunda bulunmuş olacak. İŞKUR iş arayanlarla, iş ilanı veren işverenleri bir araya getirecek. Böylece Altındağ'da istihdam hem hız kazanacak hem de iş arayan vatandaşlarımız için büyük kolaylık sağlanacak. Tüm Altındağlı hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.


İŞKUR İl Müdürü Arif Ay ise, böylesine anlamlı bir protokolü imzalamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden daha iyi faydalanabilmesi ve daha kolay ulaşabilmesi için belediyelerimizle iş birliği yaparak hizmet noktaları açıyoruz. Altındağ Belediyesinde açtığımız bu hizmet noktası, gerçekleştirdiğimiz iş birliğine güzel bir örnek Başkanımıza desteklerinden ve iş birliğinden dolayı çok teşekkür ederim. Altındağımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:26 Kaynak: İHA
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