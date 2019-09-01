Son Dakika Haberleri: Altındağ'a modern otobüs durakları
Son Dakika Güncel Haber

Altındağ'a modern otobüs durakları

6 saat önce

Altındağ Belediyesi, köyden mahalle statüsüne geçen bölgelere modern otobüs durakları yapıyor.

Altındağ'a modern otobüs durakları, System.String[]

Altındağ Belediyesi, köyden mahalle statüsüne geçen bölgelere modern otobüs durakları yapıyor.


Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, halk günü ve muhtar toplantılarında gelen talepleri bir bir yerine getiriyor. Başkan Asım Balcı'nın talimatıyla ekipler, statüsü köyden mahalleye dönüşen; Peçenek, Kavaklı, Tatlar, Gicik, Aydıncık ve Karacaören Mahallesi'ne bağlı Yeşilyurt'a 10 adet otobüs durağının inşasına başladı. Camdan yapılan modern duraklar vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. İlçe genelinde ihtiyaç olan noktalara toplamda 20 adet durak inşa edecek olan Altındağ Belediyesi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Sorunlar çözüme kavuşuyor


Altındağ'da köyden mahalleye dönüşen noktalardaki mezarlıkların da bakımdan geçtiğini ifade eden Başkan Asım Balcı, "Hemşehrilerimizin taleplerine hızlı bir şekilde çözüm üretiyoruz. Mezarlıklarını onardığımız ve yeni parklar kazandırdığımız mahallelerimize şimdi de otobüs durakları yapıyoruz. Altındağ'ın her noktasına eşit hizmet götürme misyonuyla hareket ediyoruz ve çalışmalarımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Kısa süre içerisinde tamamlanacak olan çalışmalarımızla vatandaşlarımız olumsuz hava şartlarından etkilenmeden otobüslerini bekleyebilecekleri duraklara sahip olacak" dedi. - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Asım Balcı, Altındağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kapkaç mağdurunun eşi: 53 yıl sonunda elini bıraktım, başımıza bu geldi
Belçika'da, Müslümanları kızdıracak karar! Helal kesim yasağı başladı Marmaris'te cayır cayır yanan tekne, suya gömüldü ABD felaketi bekliyor: Dorian kasırgası Kategori 5 seviyesine yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 16:12:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altındağ'a modern otobüs durakları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]