Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uluslararası proje yarışmasında dünya birincisi seçildi - Son Dakika

Ankara'nın köklü meslek liselerinden Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "FCHgo! Proje Yarışması"nda dünya birincisi seçildi.

Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, danışmanlığını bilişim teknolojileri öğretmeni Selçuk Arslan'ın yürüttüğü ekip, genç jenerasyonu yenilenebilir enerji çeşitleri ve teknolojileri hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan yarışmaya, geliştirdikleri ve "FCH101" ismini verdikleri eğitsel yazılımla katıldı.

Daha önce Türkiye birinciliğini elde eden ekip, 15 Haziran'da düzenlenen yarışmanın ikinci aşamasında dünya birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, beraberinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ve Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ile Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencileri kutladı.

Özer, burada yaptığı konuşmada, mesleki eğitime son yıllarda yaptıkları yatırımların sonucu olarak çok sayıda projenin meyvelerini almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mesleki eğitime akademik olarak başarılı öğrencilerin yöneliminin giderek arttığını, sektörlerle oldukça kapsamlı ve istihdam odaklı iş birliklerinin de sürekli genişlediğini aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Eğitim-üretim-istihdam çevrimi artık çok daha güçlü bir noktada. Bugün bu başarılardan bir tanesine daha şahitlik ediyoruz. Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, proje yarışmasında mayıs ayında Türkiye birincisi olmuştu. Yarışmanın ikinci aşaması uluslararası boyutta 15 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşti ve okulumuz geliştirdikleri proje ile birinci oldu. Bu başarılarından dolayı projede danışmanlık yapan Selçuk Arslan öğretmenimizi ve öğrencilerimiz Sercan Deniz Bayramoğlu, Belinay Azra Aydın, İlyas Seferinoğlu ve Atilla Büyükgüler'i kutluyorum. Ayrıca sürece destek veren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve okul yöneticilerimize teşekkür ediyorum."