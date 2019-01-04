Altındağ
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki
: "Altındağ'lıyla kurduğumuz gönül bağının devam etmesini arzu ediyoruz"
"Altındağ'ın yeri bilinmezken bugün sadece Ankara
'da değil bütün Türkiye
'de, hatta yurt dışında Altındağ'lıyı temsil eden bir belediye oluşturduk"
ANKARA - 3 ay sonra 15 yıldır yürüttüğü görevine veda edecek olan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "Altındağ'lıyla kurduğumuz gönül bağının devam etmesini arzu ediyoruz" dedi.
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, 3 ay sonra 15 yıldır yürüttüğü belediye başkanlığı görevine veda edecek. Yaptığı birçok dönüşümle Altındağ'lılarla gönül bağı kuran Başkan Tiryaki, görevinden ayrılmadan önce Altındağ'lılarla bir araya geldi. Tiryaki'yi uğurlamaya gelen Altındağlılar, belediye başkanlarının görevini sona ereceğinden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirdiler. İlçe sakinleriyle buluşan Tiryaki bir konuşma gerçekleştirerek, "15 yıl önce Ankara'ya geldim. Kader bizi burada belediyede sizlerle buluşturdu" ifadelerini kullandı
"Altındağ'ın yeri bilinmezken bugün sadece Ankara'da değil bütün Türkiye'de, hatta yurt dışında Altındağ'lıyı temsil eden bir belediye oluşturduk"
"Ankara'ya gelirken bir devlet dairesinde çalışmak üzere gelmiştim" diyen Tiryaki, şöyle devam etti:
"15 yıl boyunca 24 saatimde Altındağlıya hasrettim. Altındağ'ın yeri bilinmezken bugün sadece Ankara'da değil bütün Türkiye'de, hatta yurt dışında Altındağ'lıyı temsil eden bir belediye oluşturduk. Altındağ'ın 80 yıldır yapılamayan imar planlarını bitirdik. Altındağ'ın bütün problemleri bitmedi. Altındağ'ın girdiği bu yoldan Altındağ'ı kimse geri döndürmemelidir ve döndüremeyecektir. Biz çocuklarınız 15 kişilik sınıflarda okusun diye didindik, boş zamanlarında sinemaya tiyatroya gidebilsin, devletine milletine bağlı fertle yetişsin arzu ettik. Bugün biz sizden kendi arzumuzla ayrılamıyorsak bunun nedeni Altındağ'daki gelişim ve değişimdir."
"Altındağ'lıyla kurduğumuz gönül bağının devam etmesini arzu ediyoruz"
İnsanlar arasında ayrım yapmadığını ve Altındağ'lılarla arasında güzel bir bağ oluştuğunu kaydeden Tiryaki, "İnsanlar arasında ayrım yapmadım. İnsanların partisine düşüncesine bakmadım. Altındağ'lılarla aramızda güzel bir bağ oluştu. Altındağ dünyanın diğer medeni ülkeleri gibi olsun istedik. Altındağ'a 200 tesis yaptık. Yapılan bütün işler hesapla kitapla yapıldı. Siyaseten hiçbir adım atılmadı. Şu an 36 okul inşaatı devam ediyor. Bitmiş fakat henüz hizmete açılmamış 60 tesisimiz var. Bu bölgenin insanlarının daha mutlu olması için kurslarla, seminerlerle uğraştım. Altındağ'lıyla kurduğumuz gönül bağının devam etmesini arzu ediyoruz. Çünkü 15 yıl boyunca bu insanlara emek verdik" şeklinde konuştu.