Altındağ Belediyesi, 12 taksi durağından 3 ay kira almayacak - Son Dakika

Altındağ Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede zor günler geçiren belediyenin kiracısı 12 taksi durağından 3 ay boyunca kira ödemesi almayacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, salgınla mücadelede zor günler geçiren taksi duraklarına nefes aldıracak bir karara imza atıldığı, 12 taksi durağının 3 aylık kira ödemelerinin ertelendiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, taksi duraklarında onlarca şoförün çalıştığını, bakmakla yükümlü oldukları aileleri, çocukları ve geri ödemelerinin olduğunu, bu süreçte de işleri ile ödemelerinin sarsıldığını belirtti.

Taksicilere destek olmak ve onlara biraz olsun nefes aldırmak istediklerini aktaran Balcı, "Taksici kardeşlerimizi biraz olsun rahatlatabildiysek ne mutlu bize. Bu zorlu günlerde daha çok birlik olmalı, birbirimize daha çok destek olmalıyız. El ele vereceğiz, bu zorlu günlerin de üstesinden geleceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.