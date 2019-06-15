Son Dakika Haberleri: Altındağ Belediyesi, araç filosunu genişletti
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Altındağ Belediyesi, araç filosunu genişletti

41 dakika önce

Altındağ'ın her noktasına hizmet götüren Altındağ Belediyesi, araç filosunu güçlendirdi.

Altındağ Belediyesi, araç filosunu genişletti, System.String[]
Altındağ'ın her noktasına hizmet götüren Altındağ Belediyesi, araç filosunu güçlendirdi.

Altındağ Belediyesi'ne bağlı ekipler ilçenin dört bir yanında gece gündüz çalışarak vatandaşlara hizmet ederken belediyenin araç filosu da bu doğrultuda güçlendirildi. Altındağ'a verdiği hizmet kalitesini arttırmayı amaçlayan Altındağ Belediyesi, bünyesine eklediği 22 yeni araçla filosunu genişletti. Altındağ Belediyesi, bünyesine kattığı; 10 kamyon, 1 ekskavatör, 2 kepçe, 1 forklift ve 8 pick-up ile ilçenin her noktasına eşit hizmet ve anında müdahaleyi amaçlıyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da yeni alınan araçları Altındağ Belediyesi'nin Akköprü Kampüsü'nde inceledi.

"Altındağ'a hizmet için çalışıyoruz"

Altındağlılara daha iyi hizmet vermek için durmadan çalıştıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri vatandaşlara kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. Altındağlı hemşehrilerimin taleplerine daha hızlı bir şekilde ulaşabilmek için belediyemizin filosunu güçlendirdik. Yeni araçlarla Altındağ'ın her noktasında çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz daha da güçlenecek. Allah, yeni araçlarımızla ilçemize güzel hizmetler edebilmeyi bizlere nasip etsin" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:50 Kaynak: İHA
Asım Balcı, Altındağ Belediyesi, Altındağ, Güncel
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