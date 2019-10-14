Altındağ Belediyesi bayrak asma kampanyası başlattı

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek vermek amacıyla bayrak asma kampanyası başlattıklarını söyledi.

Ulus Meydanı'nda vatandaşlara ve esnafa bayrak dağıtan Balcı, yaptığı basın açıklamasında, bayrak asma kampanyasıyla Barış Pınarı Harekatı kapsamında devlete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güçlü bir destek vermek istediklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı yerde bayrak dağıttıklarını dile getiren Balcı, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğimize destek vermek amacıyla Ulus'taki esnafımıza ve halkımıza şanlı bayrağımızı hediye ettik." dedi.

Ulus'tan bütün dünyaya seslendiklerini kaydeden Balcı, Ahilik kültürü ile yoğrulmuş esnafın daima Mehmetçik ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olacağını vurguladı.

42 yıldır Ulus Meydanı'nda esnaflık yapan Ayhan Kıran da, kampanyadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu bayrak bizim her şeyimiz. Vatan, millet, devlet, hepsi bizim ve bu uğurda canımızı isteseler seve seve veririz." dedi.

Esnaf Erkan İyigün de, harekat konusunda bütün milletin duyarlı olması, herkesin askerin yanında durması gerektiğini söyledi.