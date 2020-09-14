Altındağ Belediyesi, birinci sınıfa başlayacak öğrencilere sürpriz çanta hazırladı - Son Dakika

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, bu yıl ilkokul birinci sınıfa başlayacak 8 bin 300 öğrenci için çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldığını bildirdi.

Altındağ Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilkokul birinci sınıfa başlayacak Altındağlı çocuklara, çanta ve kırtasiye malzemesi hediye edildiği belirtildi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Eğitim ve öğretim hayatına adım atacak 8 bin 300 Altındağlı çocuğumuz okulların açıldığı ilk gün, sırasında Altındağ Belediyesinin hediyelerini bulacak. Ekiplerimiz, günlerdir çantaların hazırlanması için arı gibi çalışıyor."

Hediye çantaların içinde maske de var

Belediye Başkanı Balcı, kurşun kalemden deftere, resim defterinden boya kalemine kadar birçok kırtasiye malzemesi konulan okul çantalarının, beslenme çantaları ile okul idarelerine teslim edildiğini kaydetti. Balcı, "Çocuklarımız için çantalara maske de koyduk. En önemlisi de, sevgimizi koyduk. Çünkü çocuklarımızı çok seviyoruz." ifadelerine yer verdi.

Balcı, bu şekilde hem ailelere ekonomik anlamda destek olunacağını hem de ilkokula bu yıl başlayacak çocukların yüzlerinin güleceğini belirtti.