Altındağ Belediyesi çocuklara çevre bilinci eğitimi verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altındağ Belediyesi çocuklara çevre bilinci eğitimi verdi - Son Dakika

Altındağ Belediyesi çocuklara çevre bilinci eğitimi verdi

6 saat önce

Altındağ Belediyesince, yaklaşık 400 çocuğa, çevre temizliği ve geri dönüşüm konularında eğitim verildi.

Altındağ Belediyesi çocuklara çevre bilinci eğitimi verdi, System.String[]

Altındağ Belediyesince, yaklaşık 400 çocuğa, çevre temizliği ve geri dönüşüm konularında eğitim verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince Sezai Karakoç, Ulubey Ertuğrul Gazi, Gülpınar ve Karapürçek Piri Reis gençlik merkezlerinde çevre bilinci konusunda eğitimler düzenliyor.

Yaklaşık 400 çocuğun katıldığı seminerlerde çevreye bilinçsizce bırakılan atık pil, elektronik ürün ve yağların doğaya verdiği zarar anlatıldı.

Çevreyi kirleten bu atıkların geri dönüştürebileceği bilgisi verilen çocuklara, bilinçli davranmanın önemi hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkların geri dönüştürülerek çevrenin korunması için çalıştıklarını vurguladı.

Altındağ'da bulunan okul, gençlik merkezi, kadın eğitim merkezi ve kreşlerde çevre temizliği seminerleri düzenlediklerini aktaran Balcı, temiz çevre ve temiz bir gelecek için çocuklara doğayı koruma bilincini aşılamaya devam edeceklerini ifade etti.

Ertuğrul Gazi, Sezai Karakoç, Altındağ, Ulubey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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