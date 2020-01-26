Altındağ Belediyesi depremzedelere gönderilecek yardımları evlerden alacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altındağ Belediyesi depremzedelere gönderilecek yardımları evlerden alacak - Son Dakika

Altındağ Belediyesi depremzedelere gönderilecek yardımları evlerden alacak

6 saat önce

Altındağ Belediyesi Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından vatandaşların bölgeye göndermek istediği yardım malzemelerini evlerden alacak.

Altındağ Belediyesi depremzedelere gönderilecek yardımları evlerden alacak, System.String[]

Altındağ Belediyesi Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından vatandaşların bölgeye göndermek istediği yardım malzemelerini evlerden alacak.

Altındağ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Elazığ ve Malatya'daki depremin ardından bölgeye elektrikli ısıtıcı, battaniye ve kışlık kıyafet gönderileceği ifade edildi.

Belediyenin çorba ikram aracının da Elazığ'a gönderildiği, deprem bölgesindeki vatandaşlar için de yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Ankara Valili ve Altındağ Kaymakamlığı koordinasyonunda AFAD'a teslim edilecek yardımların Belediyenin Hacettepe Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki hizmet binasında toplandığı aktarıldı.

Pazartesi günü bölgeye ulaştırılması için yola çıkacak yardımlar için Altındağlıların, 444 39 19 numaralı Altınmasa Çağrı Merkezi'nin arayarak bilgi alabileceği belirtildi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, vatandaşların yardımlarını deprem bölgesine ulaştırmak için köprü vazifesi gördüklerini aktardı.

Acılarının büyük olduğunu ifade eden Balcı, "Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kalanlara başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Devletimiz yaşanan depremin ilk anından itibaren milletimizin yanında. Ülkemiz tek yürek oldu. Biz de başlattığımız yardım kampanyası ile Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin yanında olmak istedik. Yardımda bulunmak isteyen ancak belediyemize gelemeyen hemşehrilerimiz bizi arayabilir ve biz yardımlarını evlerinden alabiliriz." ifadelerine yer verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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