Altındağ Belediyesi ekipleri, Kale'deki kedi yavrularını besledi - Son Dakika

Altındağ Belediyesi ekipleri, Ankara Kalesi'ndeki kedi yavrularına mama verdi, sağlık kontrolü yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kediler belediye ekipleri tarafından beslendi, ihtiyaç duyulanlar belediye veteriner hekimi tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Belediye Başkanı Asım Balcı, hayvan sevmenin dünyayı güzelleştiren, kalplere merhamet aşılayan bir duygu olduğunu ifade ederek, "Bu kediler Ankara Kalesi'ne güzellik katıyor. Onlara sahip çıkmak hepimizin görevi. Buradaki canlara nasıl sahip çıkıyorsak, Altındağ sokaklarında yaşayan hiçbir canlının yalnız kalmaması için de elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altındağ'da herkese kapısının önüne bir tas su, biraz mama bırakma çağrısında bulunan Balcı, belediye olarak ilçenin çeşitli noktalarına sokak hayvanları için mama ve su koymaya devam edeceklerini belirtti.