Son Dakika Haberleri: Altındağ Belediyesi esnafın yanında
Son Dakika Güncel Altındağ Belediyesi esnafın yanında - Son Dakika

Altındağ Belediyesi esnafın yanında

6 saat önce

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, esnafı kötü gününde yalnız bırakmadı.

Altındağ Belediyesi esnafın yanında, System.String[]

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, esnafı kötü gününde yalnız bırakmadı. Siteler Taşdelen Caddesi'nde, çıkan yangın sonrasında kullanılamaz hale gelen mobilya mağazasını ziyaret eden Başkan Balcı, olay yerinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.


Siteler Taşdelen Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Kısa sürede olay yerine giden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, hasara uğrayan iş yerini ziyaret ederek, bölge esnafına geçmiş olsun dileklerini iletti. Küle dönen mağaza, Başkan Balcı'nın talimatlarıyla, Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.


"İyi günde de, kötü günde de birlikteyiz"


Mağazada incelemelerde bulunan Başkan Balcı, "Esnaf kardeşlerimizin her zaman yanlarında olacağız derken, iyi günler kadar, kötü günleri de kast etmiştik. İyi günde olduğu gibi, böyle kötü günlerde de birlikte olacağız" dedi. Özveriyle çalışarak yangını kontrol altına alan ve büyümesini önleyen itfaiye ekiplerine de teşekkür eden Başkan Balcı, "Alevlerin söndürülme ve soğutma işlemleri tamamlandıktan sonra geride kalan enkaz ekiplerimiz tarafından temizleniyor. Yangında hiç kimsenin canına zarar gelmemiş olması tek tesellimiz Esnaf kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah beterinden saklasın. Altındağ Belediyesi olarak kendisinin yanındayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar
Ankara'da düzenlenen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliğinde gözyaşları sel oldu Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi Cinsel istismara uğradığını ailesine söyledikten sonra intihar eden Ayşenur'un kuzeni serbest bırakıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 16:15:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altındağ Belediyesi esnafın yanında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]