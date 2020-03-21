Altındağ Belediyesi, 'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaşların yanında - Son Dakika
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Altındağ Belediyesi, 'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaşların yanında

6 saat önce

Altındağ Belediyesi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle evlerinde olan 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların yardımına koştu.

Altındağ Belediyesi, 'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaşların yanında, System.String[]

Altındağ Belediyesi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle evlerinde olan 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların yardımına koştu. Vatandaşların alışverişlerini belediye ekipleri yaptı.


Türkiye'de Kovid-19 salgınının görülmesi üzerine tedbir ve mücadele kapsamında birçok kurum ve kuruluş 'Evde Kal' çağrısında bulundu. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatıyla Altındağ ilçesinde bulunan 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için Belediye ekipleri seferberlik başlattı. 444 39 19 çağrı merkezi ihbar hattı üzerinden hizmet veren Altındağ Belediye ekipleri, salgından korunma amacıyla, evlerinden çıkmayan vatandaşlara bugünden itibaren; market, pazar, eczane gibi ihtiyaçları için hizmet verecek. Bu iş için 3 ayrı ekip kuran Altındağ Belediyesi, talep halinde ekip sayısını da yükseltebilecek.


Covid-19 salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan dezavantajlı gruptaki ilçe sakinleri tarafından 444 39 19 numaralı çağrı merkezine gelen aramayı yanıtlayan belediye ekipleri ilgili mahallelerde bulunan gezici ekiplere adresi aktarıyor. Bu aktarım sonrası sahada hazır halde bulunan ekiplerce, talepte bulunan vatandaşın evine ziyaret gerçekleşiyor. Belediye ekiplerinin yanlarında bulunan dekontlara ihtiyaç listesinin yazılmasından sonra alışveriş süreci başlıyor. Vatandaşın talep ettiği market ya da en yakın marketten yapılan alışveriş sonrası teslimat tamamlanıyor ve ekipler gerekli uyarılarda bulunarak daha önceden hazırlanan Korona virüs korunma kataloğunu da ücretsiz olarak vatandaşa veriyor. Bugünden itibaren tüm Altındağ Belediyesine bağlı mahallelerde başlayan hizmet vatandaşların; market, pazar ve eczane ihtiyacına cevap verecek.


Altındağ ilçesi Karapürçek mahallesinde eşiyle birlikte yaşayan 65 yaşındaki Mustafa Gencer, Belediye ekipleri tarafından aldığı hizmeti değerlendirdi. Eczaneden bir adet ıhlamurlu boğaz pastili sipariş eden Gencer, "Devletimizinden, sağlık kuruluşlarından aldığımız bilgilere nazaran denetimlere, nasihatlere uyuyoruz. Eşimle birlikte evden çıkmıyoruz. İnşallah bugünleri de atlatacağız. Biz oldum olası belediyemizden memnunuz. Bu hizmette devletimizin verdiği yetkiye göre ekipler görevlerini çok güzel şekilde yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Tedbirleri uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Koronavirüs, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:21 Kaynak: İHA

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