Altındağ Belediyesi, evden çıkamayan vatandaşlar için gezici ekipler görevlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Genel Altındağ Belediyesi, evden çıkamayan vatandaşlar için gezici ekipler görevlendirdi - Son Dakika

Altındağ Belediyesi, evden çıkamayan vatandaşlar için gezici ekipler görevlendirdi

6 saat önce

Altındağ Belediyesi, evden çıkamayan vatandaşlar için gezici ekipler görevlendirdi Altındağ Belediyesi, 'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaşların yanında Altındağ Belediyesi, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle evlerinde olan 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların...

Altındağ Belediyesi, evden çıkamayan vatandaşlar için gezici ekipler görevlendirdi

Altındağ Belediyesi, 'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaşların yanında

ANKARA - Altındağ Belediyesi, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle evlerinde olan 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların yardımına koştu. Vatandaşların alışverişlerini belediye ekipleri yaptı.

Türkiye'de Kovid-19 salgınının görülmesi üzerine tedbir ve mücadele kapsamında birçok kurum ve kuruluş 'Evde Kal' çağrısında bulundu. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatıyla Altındağ ilçesinde bulunan 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için Belediye ekipleri seferberlik başlattı. 444 39 19 çağrı merkezi ihbar hattı üzerinden hizmet veren Altındağ Belediye ekipleri, salgından korunma amacıyla, evlerinden çıkmayan vatandaşlara bugünden itibaren; market, pazar, eczane gibi ihtiyaçları için hizmet verecek. Bu iş için 3 ayrı ekip kuran Altındağ Belediyesi, talep halinde ekip sayısını da yükseltebilecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan dezavantajlı gruptaki ilçe sakinleri tarafından 444 39 19 numaralı çağrı merkezine gelen aramayı yanıtlayan belediye ekipleri ilgili mahallelerde bulunan gezici ekiplere adresi aktarıyor. Bu aktarım sonrası sahada hazır halde bulunan ekiplerce, talepte bulunan vatandaşın evine ziyaret gerçekleşiyor. Belediye ekiplerinin yanlarında bulunan dekontlara ihtiyaç listesinin yazılmasından sonra alışveriş süreci başlıyor. Vatandaşın talep ettiği market ya da en yakın marketten yapılan alışveriş sonrası teslimat tamamlanıyor ve ekipler gerekli uyarılarda bulunarak daha önceden hazırlanan koronavirüs korunma kataloğunu da ücretsiz olarak vatandaşa veriyor. Bugünden itibaren tüm Altındağ Belediyesine bağlı mahallelerde başlayan hizmet vatandaşların; market, pazar ve eczane ihtiyacına cevap verecek.

Altındağ ilçesi Karapürçek mahallesinde eşiyle birlikte yaşayan 65 yaşındaki Mustafa Gencer, Belediye ekipleri tarafından aldığı hizmeti değerlendirdi. Eczaneden bir adet ıhlamurlu boğaz pastili sipariş eden Gencer, "Devletimizinden, sağlık kuruluşlarından aldığımız bilgilere nazaran denetimlere, nasihatlere uyuyoruz. Eşimle birlikte evden çıkmıyoruz. İnşallah bugünleri de atlatacağız. Biz oldum olası belediyemizden memnunuz. Bu hizmette devletimizin verdiği yetkiye göre ekipler görevlerini çok güzel şekilde yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Tedbirleri uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Altındağ Belediyesi, evden çıkamayan vatandaşlar için gezici ekipler görevlendirdi

Altındağ Belediyesi, Koronavirüs, Altındağ, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:28 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi
Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti         
14:15
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı         
13:08
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi         
12:32
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi         
12:20
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı         
11:45
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü         
11:43
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama         
09:52
Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak         
09:35
Muşlu işletmeciden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Otelimizi karantina hastanesi olarak kullanabilirsiniz Muşlu işletmeciden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Otelimizi karantina hastanesi olarak kullanabilirsiniz         
09:29
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı         
23:35
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 22:02:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altındağ Belediyesi, evden çıkamayan vatandaşlar için gezici ekipler görevlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]