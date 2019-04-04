Altındağ Belediyesi Hızlı Başladı
1 saat önce
31 Mart seçimlerinde oyların %63'ünü alarak büyük bir başarı ile Belediye Başkanı seçilen Asım Balcı, makamımız sokaklar diyerek mazbatasını aldığı 2. gün siteler esnafı ile bir araya geldi.
Ankara Mobilyacılar Odası'nda oda başkanı Hüseyin Taklacı'yı ziyaret eden Balcı, Sitelere ne söz verdiysek hepsini yerine getireceğiz. Haydi Bismillah dedik yola çıktık, bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen Hüseyin Başkanıda Siteler esnafı adına ziyaret etmek istedik. Bizim yuvamız burası, hergünümüz bu sokaklarda esnafla iç içe geçecek dedi.
Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı ise, Asım başkanım çok hızlı çıktı biz kendisine hayırlı olsuna gidemeden çat kapı odamıza bizleri ziyarete geldi. Belediye başkanımızın esnafımızla bu şekilde arada aracı olmadan iç içe olması memnuniyet verici, biz kendisini çok eskiden tanırız çalışkanlığı ile takdire şayan ve örnek bir belediye başkanı olacağına inanıyoruz. İnşallah Asım Balcı Başkanımız döneminde siteler altın çağını yaşayacak dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:58 Kaynak: Bültenler
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