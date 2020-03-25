Altındağ Belediyesi, konukevini sağlık çalışanlarına açtı - Son Dakika

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, yeni tip (Kovid-19) koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının konaklayabilmesi için belediye konukevinin tahsis edildiğini bildirdi.

Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının günlerdir büyük özveri ve kararlılıkla koronavirüse karşı mücadele ettiklerini aktardı. Balcı, şunları kaydetti:

"Ailelerine virüs bulaşmaması için evine gidemeyen, günlerce uykusuz çalışan, dinlenemeyen, bir duş alamayan sağlık çalışanlarımız için, belediyemizin 120 yatak kapasiteli Anafartalar Konukevi'ni hizmete açtık. Konukevimiz, bu zor mücadele boyunca tamamen sağlık çalışanlarımıza hizmet verecek."

Balcı, alınan önlemler kapsamında ilçedeki çalışmaların büyük bir titizlikle sürdüğünü, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında marketlerin çalışma saatlerine ve marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına yönelik tedbirlerin zabıta ekiplerince sıkı şekilde denetlendiğini belirtti.

Balcı, vatandaşların karşılaştıkları her türlü olumsuz durumu, 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı "Altın Masa Çağrı Merkezi"ne iletebileceklerini kaydetti.