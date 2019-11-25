Altındağ Belediyesi mağdur kadınların sesi oldu

Kadına Şiddetle Mücadele Gününe Altındağlı Kadınlardan destek

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim Merkezi üyesi kadınlar mağdur kadınlara destek oldu

ANKARA - Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim Merkezi üyesi kadınlar Ulucanlar Cezaevi Müzesinde 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle kadın temalı resim sergisi açtı. Kadınlar yaptıkları resimlerle mağdur durumdaki kadınlara destek verdi. Geliri mağdur durumdaki kadınlara verilecek olan sergi Ankaralılar tarafından yoğun ilgi gördü. Sergiye Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da katıldı.

Hiçbir şekilde kadına yönelik şiddeti kabul etmediklerini söyleyen Asım Balcı, "Bugün çok önemli bir gün kadına yönelik şiddetle mücadele günü. Hiçbir şekilde kadına yönelik şiddeti kabul etmiyoruz. Bu bağlamda bugün bizim kadın eğitim kültür merkezi üyesi olan kadınlarımızın ortaya koymuş ürünler sergileniyor burada. 150 tane eser var ve bu eserlerden elde edilen gelirler şiddete maruz kalan kadınlarımıza destek olarak kullanılacak. Kadınlarımızın kendine imkan verildiği zaman ne güzel eserler ortaya koyduğunu bir kez daha burada görmüş oluyoruz güzelde bir mesaj vermiş oluyor kadınlarımız aynı zamanda şiddete son anlamında bu mesaja destek vermesini biz temenni ediyoruz" dedi.

Altındağ Belediyesi olarak kadınlara yönelik etkinliklere destek verdiklerini belirten Balcı, "23 Kadın Eğitim Kültür Merkezimiz var orada üye olan kadınlarımız kendilerine yönelik çeşitli kurslara, aktivitelere katılıyorlar. Spordan, kültür, sanat, tiyatro gibi etkinlikler burada düzenleniyor ve bu kadınlarımız ortaya koymuş oldukları eserleri de dönem dönem sergiliyorlar. 25 Kasım bağlamında da bugün bu eserleri buraya getirdiler ve sergiliyorlar. Kendi kadınlarımıza yönelik olan bu şiddeti protesto etme anlamında, destek olma anlamında bu tür eylemlere güzel bir etkinlik olmuş oldu burada" ifadelerini kullandı.

Resim yaparak mutlu olduğunu, kendisini tedavi ettiğini söyleyen, sergiye hazırladığı resimle katkıda bulunan Müzzeyen Çolman, "20-25 yıldır ciddi bir depresyon tedavisi görüyorum ben ama şuan tedaviyi neyle buldunuz derseniz beni mutlu eden, beni motive eden şuan resim yapmak. Ben şuna da inanıyorum hayalsiz hiç kimse yaşayamaz. Yani sadece bizi ayakta tutan şey çocuklarımız değil, kendi hayallerimiz. Mesela şuan artık ben bu resimleri yaparak kendimce şöyle bir hayal oluşturdum neden bende bir sergi açmayayım. Şuan en büyük hayalim kendime ait, kişisel, özel bir sergi açmak istiyorum. Ben kızımı yaptım mesela news paper tekniğiyle, onda özellikle kızımı yaptım. Gençlerinde, genç kızlarında kadermiş, yazımmış, hayır herkes bunu kendisi oluşturur hiçbir şey direkt bize yazılmış bir yazı değildir, kendimiz oluşturabiliriz, kendimiz onu değiştirebiliriz. ve hatta onu yaparken de kızıma söyledim, kızım güçlü ol, ayaklarının üzerinde dur. Kadın isterse her şeyi yapar, kadının yapamayacağı bir şey yoktur. Bana şimdi gülüyorlar bazen sergi mi açacaksın diyorlar, evet diyorum yakında ben o sergiyi açacağım size de o davetiyeleri vereceğim diyorum. Bir şeylerle meşguliyet çok güzel, insan bir şeyler yaparsa bir şeyler üretirse inanın çok güçlü oluyor" şeklinde konuştu.

Şiddet gören kadınları eserleriyle desteklediklerini belirten Sürmele Karoğlu, "Sergiyle kadınlara bir desteğimiz olsun istedik. ve satışından elde edilen geliri de onlara bağışlayacağız inşallah. Resim yaparken terapi gibi geliyor, çok rahatlıyorum, huzur buluyorum, çok seviyorum. Genelde kadın konulu yapıyoruz. Kadınları destekliyoruz, şiddet gören kadınların Allah yardımcıları olsun hepsini seviyoruz. İnşallah kimse böyle bir şeylere maruz kalmaz" diye konuştu.