Altındağ Belediyesi, sokak hayvanlarını mamasız bırakmadı - Son Dakika

Altındağ Belediyesince, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir kedileriyle ilgilenemeyen hayvanseverin baktığı sokak hayvanlarına mama ve bakım desteği sağlandı.

Altındağ Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Solfasol Mahallesi sakini Leyla Acar'ın rahatsızlığı nedeniyle ilgilenemediği kedilerini belediye ekiplerinin beslediği, ihtiyaç duyanlara ise veteriner hekim tarafından aşı ve sağlık kontrolü yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, hayvan sevmenin dünyayı güzelleştiren, kalplere merhamet aşılayan bir duygu olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Sokak hayvanlarına sahip çıkmak hepimizin görevi. Leyla Hanım bir süredir rahatsız olduğu için kedilerle ilgilenemiyordu. Yavrular çok küçüktü ve bakıma ihtiyaçları vardı. Bize ulaştı, biz de kendilerine gereken desteği hemen sağladık. Altındağ sokaklarında yaşayan hiçbir canlının yalnız kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Herkes kapısının önüne bir tas su, birazcık mama koyabilirse, can dostlarımız için çok büyük bir iyilik yapmış olacaktır."