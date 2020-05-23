Altındağ Belediyesi'nden çocuklara bayram hediyesi - Son Dakika

Altındağ Belediyesi'nden çocuklara bayram sürprizi Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Altındağlı 5 bin çocuğa yapboz hediye edildi.



Altındağ Belediyesi bu bayram da çocuklara bayram sevinci yaşatmayı ihmal etmedi. Altındağ'da ikamet eden 4-6 yaş arası 5 bin çocuk, yapboz sevinci yaşadı. Minikleri yapbozla sevindiren Altındağ Belediyesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan miniklerden tam not aldı.



"Bayram sevinçleri eksik olmasın"



Korona virüs tedbirleri süresince Altındağlı çocukların evlerinde kalmalarını çok önemsediklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Altındağlı çocuklarımızın evlerinde kalmaları ve sağlıkla kalmaları bizim için çok önemli. Bu nedenle her yaştan Altındağlı vatandaşlarımız, özellikle de çocuklarımız ve gençlerimiz için hem eğitici hem de eğlendirici çözümler ürettik. Bu çözümleri hemen hayata geçirdik. Çocuklarımıza rengarenk boya kalemleri ve boyama kitabı hediye ettik. Şimdi de bayram öncesi hediyeleri eksik olmasın diye, çocuklarımıza Ankara Kalesi temalı yapboz dağıtımı yaptık" dedi.



Başkan Balcı "Bayram en çok çocukları sevindirir. Bayram demek, çocukların yüzünün gülmesi demek Bayram onların yüzü gülünce güzel Yüzlerini güldürebildiysek, bir bayram sevinci yaşatabildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı. - ANKARA