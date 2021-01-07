Altındağ Belediyesi'nden esnafa destek - Son Dakika

Altındağ Belediyesi'nden esnafa destek

07.01.2021 10:36
Altındağ Belediyesi'nden esnafa destek, System.String[]

Koronavirüs salgınının ilk gününden itibaren etkili çözümler hayata geçiren Altındağ Belediyesi'nd müjde niteliğinde bir karar aldı.

Koronavirüs salgınının ilk gününden itibaren etkili çözümler hayata geçiren Altındağ Belediyesi'nd müjde niteliğinde bir karar aldı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, 2021 yılında belediyenin kiracılarına zam yapılmayacak.

Altındağ Belediyesi'nden kiracılarına müjde. Pandemi ile mücadelede daima esnafın ve işletmelerin yanında olan Altındağ Belediyesi, kiracılarına rahat nefes aldıracak bir karara imza attı. Altındağ Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda, 2021 yılında belediyenin kiracılarına zam yapılmayacak. Alınan karar bu kadarla sınırlı değil. Belediyenin kiracısı olan ve koronavirüsle mücadele tedbir kararları gereği faaliyetleri durdurulan işletmelerden 2021 yılının ilk 6 ayında kira alınmayacak ve kira sözleşmeleri bu süre kadar uzatılacak. Ayrıca, diğer işletmelerin kiraları ise 6 ay ertelenecek, kira borçları 2021 Temmuz ayından itibaren 6 taksitle alınacak.

Kiracıya rahat nefes

Yaşanan zor günlerde vatandaşlara her konuda rahat nefes aldırmak için ellerinden ne geliyorsa yaptıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı şunları dedi:

"Belediyemizin kiracısı konumunda pek çok işletme var. Bu işletmelerden bazıları koronavirüsle mücadele tedbir kararları doğrultusunda hizmete kapandı, bazılarınınsa iş yoğunluğu öncesine göre epey azaldı. Tabii ki bu durum, gelir durumlarını etkiledi. Kiracı arkadaşlarımızın da aileleri var, çoluk çocukları, bakmakla yükümlü oldukları insanlar var, kendilerine göre ödemeleri var. Bir de biz onlara yük olmak istemedik. Kendilerine destek olmak, biraz olsun rahat nefes aldırmak istedik. Belediye meclisimizin de kabul oylarıyla böyle bir karar aldık."

Başkan Balcı, "Bu zorlu günlerde daha çok birlik olmalı, birbirimize daha çok destek olmalıyız. El ele vereceğiz, bu zorlu günlerin de üstesinden geleceğiz inşallah" diye konuştu. - ANKARA

Altındağ Belediyesi'nden esnafa destek
Altındağ Belediyesi'nden esnafa destek

Altındağ Belediyesi, Koronavirüs, Altındağ, Karar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altındağ Belediyesi'nden esnafa destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Arazide ölü bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ın katil zanlısı müzisyen arkadaşı çıktı ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince, CNN International muhabirini apar topar yayından aldı 'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek Kolasinac, F.Bahçe'yle anlaşan Mesut Özil'in Schalke'ye dönebileceğini iddia etti Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5'e düştü Direksiyon başında fenalaşan kanser hastası, aracını bırakmak istemedi Denizi olmayan kentte, mezralar arası ulaşımı denizaltı ile sağlıyorlar Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
ABD'deki darbe girişimiyle ilgili Bush'tan dikkat çeken sözler: Böyle şeyler muz cumhuriyetinde olur ABD'deki darbe girişimiyle ilgili Bush'tan dikkat çeken sözler: Böyle şeyler muz cumhuriyetinde olur         
10:37
Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum         
10:09
Galatasaray'ın İrfan Can rüyası! Yapılan teklifler ortaya çıktı Galatasaray'ın İrfan Can rüyası! Yapılan teklifler ortaya çıktı         
09:54
AK Parti'den ABD olaylarına ilişkin açıklama: Dünyaya verilebilecek en büyük zarardır AK Parti'den ABD olaylarına ilişkin açıklama: Dünyaya verilebilecek en büyük zarardır         
09:36
Komşuların Komşuların "ceviz kırma" kavgası kanlı bitti! Katili, komşuların lincinden polis kurtardı         
09:14
Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Hadise, makyajsız halini paylaştı Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
09:10
Varını yoğunu mutlu bir yuva hayali kurduğu kadına kaptırdı Varını yoğunu mutlu bir yuva hayali kurduğu kadına kaptırdı         
08:58
Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı         
08:20
Rehin aldığı karısını katleden cani, kendi canına da kıymak istedi Rehin aldığı karısını katleden cani, kendi canına da kıymak istedi         
07:01
Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri         
00:43
Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi         
22:32
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti         
18:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 10:46:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altındağ Belediyesi'nden esnafa destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei