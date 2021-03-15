Altındağ Belediyesi'nden kadınlara mesleki eğitim kursu - Son Dakika

Altındağ Belediyesi'nden kadınlara mesleki eğitim kursu

15.03.2021 09:43
Altındağ Belediyesi'nden kadınlara mesleki eğitim kursu, System.String[]

Altındağ Belediyesi tarafından kurulan Epoksi atölyesine katılan 240 kadın mesleki eğitim alıyor.

Altındağ Belediyesi tarafından kurulan Epoksi atölyesine katılan 240 kadın mesleki eğitim alıyor.

Altındağ Belediyesi tarafından hazırlanan 'Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor' projesi ile Altındağlı kadınlar istihdama kazandırılıyor. Proje ile Altındağ'da ikamet eden, 20-25 yaş arasında, herhangi bir gelir elde etmeyen, eğitim öğretim hayatını tamamlayamamış genç kadınların, mesleki beceri edindirilerek istihdama kazandırılmaları hedefleniyor. Altındağ Belediyesi'ne bağlı Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde kurulan 'Teknolojik Tasarım Atölyeleri ve Epoksi Yöntemi ile Ahşap Tasarım Atölyeleri' ile Altındağlı kadınların hem yepyeni bir meslek öğrenmesi sağlanıyor, hem de bölgenin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyine katkıda bulunuyor.

Proje hakkında bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı şunları kaydetti:

"Altındağlı kadınlar için de, Altındağımız için de çok faydalı bir proje. Projemizin beğenilip ilgi görmesi ve destek almaya hak kazanmasına da çok memnun olduk. Altındağlı kadınların bu projeden en iyi şekilde faydalanması için elimizden geleni yapacağız. Proje kapsamında; Gülpınar, Önder, Güneşevler ve Çamlık Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri'nde atölye oluşturduk. 4 merkezin her birinde 'Epoksi Yöntemi ile Ahşap Tasarım Atölyesi' ve 'Teknolojik Tasarım Atölyesi' olmak üzere toplamda 8 adet atölye kuruldu. Projeye katılan her bir kursiyer her iki atölyedeki eğitimlere de tabi tutularak mesleki eğitimler alıyor. Mesleki eğitimlere katılan kursiyerlerin gündelik giderleri, Ankara İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından karşılanıyor. Toplam 240 Altındağlı kadının katıldığı bu özel projeye büyük destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a teşekkür ediyoruz."

Projeye katılan Altındağlı kadınların eğitim süresince ürettikleri ürünleri kazanca dönüştürmeleri için her tür imkanı sağlayacaklarını söyleyen Başkan Balcı, "Katılımcıların el emeklerini aktif pazar alanında ekonomik kazanca dönüştürmelerine, öğrendikleri girişimcilik ve pazarlama tekniklerini deneyimlemelerine fırsat tanıyacak projeler de geliştireceğiz. Altındağ Belediyesi olarak Altındağlı kadınların daima arkasındayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altındağ Belediyesi'nden kadınlara mesleki eğitim kursu
Altındağ Belediyesi'nden kadınlara mesleki eğitim kursu
Altındağ Belediyesi'nden kadınlara mesleki eğitim kursu
Altındağ Belediyesi'nden kadınlara mesleki eğitim kursu
Altındağ Belediyesi'nden kadınlara mesleki eğitim kursu
Altındağ Belediyesi'nden kadınlara mesleki eğitim kursu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altındağ Belediyesi'nden kadınlara mesleki eğitim kursu - Son Dakika


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