Altındağ Belediyesi'nden öğrencilere soru bankası, çocuklara boyama kitabı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altındağ Belediyesi'nden öğrencilere soru bankası, çocuklara boyama kitabı - Son Dakika

Altındağ Belediyesi'nden öğrencilere soru bankası, çocuklara boyama kitabı

6 saat önce

Altındağ Belediyesince, Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlık kitabı ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) için soru bankası, çocuklara da boyama kitabı ve kalem dağıtıldı.

Altındağ Belediyesi'nden öğrencilere soru bankası, çocuklara boyama kitabı, System.String[]

Altındağ Belediyesince, Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlık kitabı ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) için soru bankası, çocuklara da boyama kitabı ve kalem dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitime katkı sağlamak ve sınava hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, Altındağ'da ikamet eden öğrenci ve çocuklar sevindirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağ'da sınava girecek olan tüm 8'inci sınıf öğrencilerine yeni LGS formatına uygun, birinci dönem tekrarı niteliğinde hazırlık kitabı dağıtımı yaptık. Ayrıca bu yıl TYT'ye girecek olan öğrencilerimize sınava hazırlık amaçlı soru bankası kitapları dağıttık. Evden dışarı çıkamayan miniklerimizi de boyama kitabı ve kalemi ile sevindirdik." ifadelerini kullandı.

Balcı, kitaplardan talep edenlerin, belediyeye ait 0505 192 25 48 numaralı WhatsApp hattına bilgilerini içeren mesaj atmalarının yeterli olduğunu, istek sırasına göre kitapların evlere dağıtıldığını belirterek, evden çıkılmaması çağrısında bulundu.

Asım Balcı, Altındağ, Balcı, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 10:32 Kaynak: AA

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