Altındağ Belediyesi parklardaki bankları geçici olarak kaldırdı - Son Dakika

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Altındağ Belediyesi parklardaki bankları geçici olarak kaldırdı
6 saat önce
Altındağ Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında parklardaki bankları geçici olarak kaldırdı.
Altındağ Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında parklardaki bankları geçici olarak kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:27 Kaynak: AA
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