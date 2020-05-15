Altındağ Belediyesince 500 bin maske dağıtıldı - Son Dakika

Altındağ Beldiyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçe sakinlerine 500 bin maske dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 390 bin nüfusu bulunan ilçede kurulan koruyucu maske üretim atölyesinde gönüllüler tarafından üretilen 500 bin maske ücretsiz olarak dağıtıldı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, maske kullanımının hayati öneme sahip olduğunu belirterek, vatandaşlardan gelen maske taleplerine cevap vermek için çalışmaları başlattıklarını ifade etti.

Belediye bünyesinde maske üretim atölyesi kurduklarını vurgulayan Balcı, "Koruyucu maskeye duyulan talep artınca, kendi maskemizi kendimiz üretmeye karar verdik. Bu nedenle hemen maske dikim atölyesini kurduk. Bu atölyede altın kalpli Altındağlı kadınlarımız gönüllü olarak çalıştılar. Hepsi gönüllerini ortaya koyarak çalıştı, becerilerini milletimiz için, vatandaşlarımızın, halkımızın sağlığı için ortaya koydu. Biz de üretilen maskeleri, Altındağlı hemşehrilerimizle paylaştık." ifadelerini kullandı.