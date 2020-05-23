Altındağ Belediyesinden 5 bin çocuğa yapboz - Son Dakika

Altındağ Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçedeki 5 bin çocuğa Ankara Kalesi temalı yapboz hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklara bayram sevinci yaşatılması amacıyla Altındağ'da yaşayan 4-6 yaş arası 5 bin çocuğun yapboz hediye edildi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri süresince Altındağlı çocukların evlerinde kalmalarını çok önemsediklerini ifade etti.

Çocukların evlerinde sağlıkla kalmalarının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"Her yaştan Altındağlı vatandaşımız, özellikle de çocuklarımız ve gençlerimiz için hem eğitici hem de eğlendirici çözümler ürettik. Bu çözümleri hemen hayata geçirdik. Çocuklarımıza rengarenk boya kalemleri ve boyama kitabı hediye ettik. Şimdi de bayram öncesi hediyeleri eksik olmasın diye, çocuklarımıza Ankara Kalesi temalı yapboz dağıtımı yaptık. Bayram en çok çocukları sevindirir. Bayram demek, çocukların yüzünün gülmesi demek. Yüzlerini güldürebildiysek, bir bayram sevinci yaşatabildiysek ne mutlu bize."