Son Dakika › Güncel › Altındağ Belediyesinden 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği - Son Dakika
Altındağ Belediyesinden 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği
6 saat önce
Altındağ Belediyesi ekiplerinin market alışverişi yapması Altındağ Belediyesi ekiplerinin alınan ürünleri vatandaşa götürmesi Altındağ Belediyesi ekiplerinin eczaneye gidişi Ekiplerin ilaçları vatandaşa teslim etmesi ANKARA - Altındağ Belediyesi kurduğu özel ekiple, koronavirüs...
Altındağ Belediyesi ekiplerinin market alışverişi yapması
Altındağ Belediyesi ekiplerinin alınan ürünleri vatandaşa götürmesi
Altındağ Belediyesi ekiplerinin eczaneye gidişi
Ekiplerin ilaçları vatandaşa teslim etmesi ANKARA - Altındağ Belediyesi kurduğu özel ekiple, koronavirüs (Kovid-16) tedbirleri kapsamında evlerinde kalması gereken 60 yaş ve üzeri vatandaşların pazar, eczane ve market alışverişlerine yardımcı oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:51 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti Vatandaş yemin ederek uyardı, yaşlı adam oturuşunu dahi bozmadı Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi