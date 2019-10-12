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Altındağ Belediyesinden anlamı gece

49 dakika önce

Altındağ Belediyesinden anlamı geceANKARA - Altındağ Belediyesi Barış Pınarı harekatına destek amacıyla, 'Mehmetçiğe Dua gecesi 'düzenledi.

Altındağ Belediyesinden anlamı gece

ANKARA - Altındağ Belediyesi Barış Pınarı harekatına destek amacıyla, 'Mehmetçiğe Dua gecesi 'düzenledi.

Cemil Meriç Kültür Merkezinde düzenlenen dua gecesine Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Şehit aileleri, Gaziler ve bir çok vatandaş katıldı. Dua gecesi Başkent Mehter takımının müzik şöleniyle başladı. Sonrasında Kuran-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi.

Dua gecesinde bir konuşma yapan Balcı şunları kaydetti:

"Barış Pınarı harekatında seferde bulunan Mehmetçiğimize rabbimizden muzafferler nasip etmesini diliyorum. Şehit olan Mehmetçiklerimize sivillerimizin mekanlarını cennet eylesin. Hepimiz duygu yüklüyüz. Biz buradan Mehmetçiğimize Altındağ senin yanında, Başkent arkanda, Türkiye yanında. Atalarından aldığın kan seni zaferlere koşturacaktır. Mazlum Anadolu'nun çocukları sınırlar ötesinde seferde. Ülkemizde oynanan oyunları bozmak için seferde."

Vatandaşlar tarafından bayrak şöleni oluşturuldu.

Altındağ Belediyesinden anlamı gece

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Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:53 Kaynak: İHA
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