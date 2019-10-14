Son Dakika Haberleri: Altındağ Belediyesinden 'Barış Pınarı Harekatına' bayraklı destek
Son Dakika Güncel Altındağ Belediyesinden 'Barış Pınarı Harekatına' bayraklı destek

Altındağ Belediyesinden 'Barış Pınarı Harekatına' bayraklı destek

1 saat önce

Altındağ Belediyesi Ulus'ta vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıttı.

Altındağ Belediyesinden 'Barış Pınarı Harekatına' bayraklı destek, System.String[]

Altındağ Belediyesi Ulus'ta vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıttı.


Altındağ Belediyesi 'Barış Pınarı Harekatı' destek amacıyla Ulus'ta vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıttı. Vatandaşlar aldıkları bayrakları harekata destek amacıyla dükkanlarına astı.


Vatandaşlara tek tek bayrak dağıtan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Bugün burada 'Barış Pınarı Harekatında' bulunan Mehmetçiğimize destek olmak amacıyla, Ulus'ta esnafımızla bir araya geldik. Esnafımıza şanlı bayrağımızı verdik. Burası Türkiye Cumhuriyet'inin Başkenti Ankara, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bölgedir. Birlik ve beraberliğimiz tam burada atıldı. Ulus olarak Mehmetçiğimizin yanındayız" dedi.


Bayrak dağıtımından sonra vatandaşlar askerlere destek sloganları attı. - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Ulus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:23 Kaynak: İHA
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