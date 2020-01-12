Altındağ Belediyesinden gençlere tekvando dersleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altındağ Belediyesinden gençlere tekvando dersleri - Son Dakika

Altındağ Belediyesinden gençlere tekvando dersleri

6 saat önce

Altındağ Belediyesinin gençlik merkezlerinde tekvando dersleri verilmeye başlandı.

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Altındağ Belediyesinin gençlik merkezlerinde tekvando dersleri verilmeye başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karapürçek Mahallesi'ndeki Sezai Karakoç ve Piri Reis Gençlik merkezlerinde tekvando kurslarına 147'si kız, 289 öğrenci kayıt yaptırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Asım Balcı, kısa süre içinde ilçenin diğer mahallelerinde de çeşitli branşlarda kurslar açacaklarını belirtti.

Gençleri sporun farklı dallarıyla tanıştırmak istediklerini kaydeden Balcı, "El ele vereceğiz, uluslararası anlamda göğsümüzü kabartacak, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonları burada yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sezai Karakoç, Karapürçek, Piri Reis, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:04 Kaynak: AA
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