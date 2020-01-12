Altındağ Belediyesinden gençlere tekvando dersleri - Son Dakika

Altındağ Belediyesinin gençlik merkezlerinde tekvando dersleri verilmeye başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karapürçek Mahallesi'ndeki Sezai Karakoç ve Piri Reis Gençlik merkezlerinde tekvando kurslarına 147'si kız, 289 öğrenci kayıt yaptırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Asım Balcı, kısa süre içinde ilçenin diğer mahallelerinde de çeşitli branşlarda kurslar açacaklarını belirtti.

Gençleri sporun farklı dallarıyla tanıştırmak istediklerini kaydeden Balcı, "El ele vereceğiz, uluslararası anlamda göğsümüzü kabartacak, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonları burada yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.