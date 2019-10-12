Altındağ Belediyesinden Mehmetçiğe dua gecesi

Altındağ Belediyesi Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla, 'Mehmetçiğe dua' gecesi düzenledi.



Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen dua gecesine Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, şehit aileleri, gaziler ve birçok vatandaş katıldı. Dua gecesi Başkent Mehter Takımı'nın müzik şöleniyle başladı. Sonrasında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi.



Gecede bir konuşma yapan Altındağ Belediye Başkanı Balcı, "Barış Pınarı Harekatı'nda seferde bulunan Mehmetçiğimize Rabbimizden muzafferler nasip etmesini diliyorum. Şehit olan Mehmetçiklerimize sivillerimizin mekanlarını cennet eylesin. Hepimiz duygu yüklüyüz. Biz buradan Mehmetçiğimize Altındağ senin yanında, Başkent arkanda, Türkiye yanında. Atalarından aldığın kan seni zaferlere koşturacaktır. Mazlum Anadolu'nun çocukları sınırlar ötesinde seferde. Ülkemizde oynanan oyunları bozmak için seferde." ifadelerini kullandı.



Öte yandan gecede vatandaşlar tarafından bayrak şöleni oluşturuldu. - ANKARA