Altındağ Belediyesinden Siteler esnafına ücretsiz maske - Son Dakika

Altındağ Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Siteler esnafına 3 bin ücretsiz maske dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, virüse karşı mahallelerin dezenfeksiyonunun yanı sıra esnafa ücretsiz maske dağıtımı da yapılıyor.

Siteler esnafını ziyaret eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, halk sağlığını korumanın görevleri olduğunu belirtti.

Siteler'in Altındağ ve Ankara için ekonomik önemini vurgulayan Balcı, şunları söyledi:

"Buradan evine ekmek götüren binlerce insan var, onların aileleri var. İçerisinde bulunduğumuz zor günlerde bile emek veriyor, her ne kadar azalmış olsa da, üretmeye devam ediyorlar. Onların sağlığını korumak da bizim görevimiz. Bu nedenle Mobilyacılar Odası Başkanımız ile birlikte, bugün Siteler'de 3 bin adet koruyucu maskeyi ücretsiz olarak esnaf kardeşlerimize dağıttık."

Balcı'ya ziyareti sırasında Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Hüseyin Taklacı da eşlik etti.