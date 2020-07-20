Altındağ Belediyesine ait alanda bu yıl kurban kesimi randevu ile yapılacak - Son Dakika

Altındağ Belediyesine ait alanda bu yıl kurban kesimi randevu ile yapılacak

Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı, bu sene kurban kesimi için randevu ile hizmet verecek.

Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı, bu sene kurban kesimi için randevu ile hizmet verecek. Talebin yoğun olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, randevu almak isteyenlerin acele etmeleri gerektiğini bildirdi.

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Altındağ Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'na, Türkiye'nin farklı yerlerinden kurbanlıkların getirilmesinin ardından kesim için randevu verilmeye başlandı.

Tesisin büyük ilgi gördüğünü ve son teknolojik aletlerle donatıldığını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, saatte 60 kurban, günde 500 hayvan kesilebileceğini ifade etti.

Tesisin ve kesimhanenin baştan aşağı yenilendiğini kaydeden Balcı, "Kesimhane ekibimiz, alanında uzman kişilerden oluşuyor. Kesim için 2 bant var. Her bantta 1 saatte 30 kurbanı kesip sahiplerine sorunsuz teslim edeceğiz inşallah. Kesim için yoğun talep var. Hemşehrilerimizin sorunsuz bir bayram geçirebilmesi için Altındağ Belediyesi olarak adeta seferber olacağız" ifadelerine yer verdi.

Kurban kesimi için randevu talebinin çok olduğunu kaydeden Başkan Balcı, kesim için randevu alacaklardan acele etmelerini istedi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Altındağ Belediyesine ait alanda bu yıl kurban kesimi randevu ile yapılacak - Son Dakika
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