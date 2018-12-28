Altındağ Belediyesinin Temizlik Seminerleri Sürüyor
1 saat önce
Altındağ Belediyesi, temizlik seminerlerine Özkent Akbilek, Doğantepe Cemil Meriç ve Karapürçek Piri Reis Gençlik Merkezi ile devam etti.
Altındağ Belediyesi
, temizlik seminerlerine Özkent Akbilek, Doğantepe Cemil Meriç
ve Karapürçek Piri Reis
Gençlik Merkezi ile devam etti. Seminerde sıfır atık yönetimi ele alındı.
Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminere yaklaşık 400 öğrenci katıldı. Seminerde çöplerin saatinde dışarı çıkarılmasından atıkların ayrıştırılmasına, temizlik kurallarından geri dönüşüm tekniklerine kadar birçok konuda bilgi alan çocuklar, daha bilinçli bir hale geldi. Altındağlı çocuklara seminer sonrası temizlik gazetesi, gençlik merkezlerinde kullanılmak üzere geri dönüşüm kutuları ve hijyen içerikli eğitim seti hediye edildi.
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki
, temizliğe verdikleri önemi bir kez daha vurguladı. "En güzel temizlik hiç kirletmemektir" parolasıyla yola çıktıklarını belirten Tiryaki, Altındağ'ın vatandaşlarla el ele daha temiz bir hale geleceğinin altını çizdi. Başkan Tiryaki, bölge halkının temizlik konusunda bilinçlenmesi gerektiğini söyleyerek, düzenledikleri temizlik seminerleriyle bu konuda büyük mesafe katettiklerini vurguladı. Temizlik alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazanılacağına dikkat çeken Tiryaki, ilçede 'Sıfır atık yönetim sistemi' kurmak istediklerinin altını çizdi. Temizlik konusunda herkesin sorumluluk almasını isteyen Başkan Tiryaki, "7'den 70'e tüm Altındağlılar en azından evinin önünü temiz tutarak bize yardımcı olabilir" dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:02 Kaynak: İHA
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