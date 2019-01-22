Altındağ Belediyespor'dan Dört Dörtlük Galibiyet

Altındağ Belediyespor, TFF 3. Lig'in 18. haftasında Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor'u konuk etti.

Altındağ Belediyespor, TFF 3. Lig'in 18. haftasında Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor'u konuk etti. Sahadan 4-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılan mavi-beyazlı takım, averajla ligin 2. sırasında yer aldı. Altındağ temsilcisine 3 puanı getiren goller Barış Bozdilki, Hüseyin Korkmaz (2) ve Oktay Kancı'dan geldi.



Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan müsabaka, Altındağ Belediyespor'un baskısıyla başladı. Maçın başlama düdüğüyle birlikte oyunu rakip yarı sahaya yıkan mavi-beyazlıların ilk golü 36. dakikada geldi. Takımın formda oyuncularından Barış Bozdilki, pas alış verişi sonrası rakip ceza sahası ön çizgisine kadar geldi. Barış, sol çaprazdan sol ayağıyla uzak direğe enfes bir şut çıkardı. Kaleciyi çaresiz bırakan bu şut sonrası Altındağ Belediyespor 1-0 öne geçti. Dakikalar 45+2'yi gösterdiğinde ise sahne Hüseyin Korkmaz'ın oldu. Kontratağa çıkan mavi-beyazlılarda Hüseyin, rakip savunma arkasına iyi bir koşu yaptı. Barış Bozdilki'nin pasını asiste çeviren Hüseyin, sol ayağıyla net ve düzgün vurdu. (2-0) İlk yarı bu skorla tamamlandı.



Bu takım asla 'Korkmaz'



Altındağ temsilcisinin 2. yarıda da durmaya niyeti yoktu. Rakip yarı sahada pres yaparak topu kapan günün başarılı ismi Hüseyin Korkmaz, kendi başlattığı akını kendi bitirdi. Hüseyin, gol vuruşunu bu sefer sağ ayağıyla yaptı ve takımını 3 farklı üstünlüğe taşıdı. (3-0) Mavi-beyazlı takımda son sözü ise Oktay Kancı söyledi. Emrah Sürücü ile ikiye bir pas alışverişine giren Oktay, rakip ceza sahası üzerinden etkili vurdu. Oktay'ın vuruşu kaleciyi çaresiz bıraktı ve Altındağ Belediyespor, sahadan 4-0 gibi farklı bir skorla ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 33'e yükselten Altındağ temsilcisi, sadece 1 gol averajla ikinci ligin ikinci sırasında yer aldı. Mavi-beyazlı takım, gelecek hafta Ordu deplasmanında boy gösterecek. - ANKARA

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