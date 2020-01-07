Altındağ'da 500 personel ve 30 araçla kara müdahale - Son Dakika
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Altındağ'da 500 personel ve 30 araçla kara müdahale

6 saat önce

Altındağ Belediyesi, 500 personel ve 30 karla mücadele aracıyla başkentte etkili olan kar yağışına müdahale ediyor.

Altındağ'da 500 personel ve 30 araçla kara müdahale, System.String[]

Altındağ Belediyesi, 500 personel ve 30 karla mücadele aracıyla başkentte etkili olan kar yağışına müdahale ediyor.


Altındağ Belediyesi, Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından teyakkuza geçti. Altındağ'da yolların kapanmaması için çalışma başlatan Altındağ Belediyesi, 30 araç ve 500 personelle kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda, 26 mahallede yayaların problem yaşamaması için seferber oldu. 7/24 görev başında olan Altındağ Belediyesi, öte yandan soğuk havalarda yiyecek bulma konusunda zorlanan hayvanları da unutmadı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatıyla can dostlar için beslenme alanları oluşturuldu.


Altındağ Belediyesi olarak kış şartlarında vatandaşların sorun yaşamaması için, hazırlıkları günler öncesinden tamamladıklarını dile getiren Başkan Asım Balcı, "Kar yağışının ilk gününde ekiplerimiz göreve hazır olduğundan, anında kar küreme çalışmalarına başladık. Hemşehrilerimizin evlerine rahat bir şekilde ulaşabilmesi için görevimizin başındayız. Altındağlılar, 444 39 19 numaralı çağrı merkezimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan bize 7/24 ulaşabilirler. Ben ayrıca kış lastiği konusunda da hemşehrilerimizi uyarmak istiyorum. Karlı havalarda özel araçları yerine toplu taşımaları kullanmalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:10 Kaynak: İHA
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