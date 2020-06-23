Altındağ'da 6 ayda 208 metruk yapı yıkıldı - Son Dakika

Altındağ'da 6 ayda 208 metruk yapı yıkıldı

Altındağ Belediyesi, ilçedeki metruk yapılara izin vermedi.

Altındağ Belediyesi, ilçedeki metruk yapılara izin vermedi. 2019 yılında yaklaşık bin adet metruk yapının yıkıldığı Altındağ'da 2020 yılının ilk 6 ayında ise 208 metruk yapı yıkıldı.

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Altındağ'da, kentsel dönüşümün önündeki engeller bir bir kalkıyor. Altındağ Belediyesi metruk gecekonduları yıkmaya devam ediyor. 2020 yılının ilk 6 ayında 208 metruk yapının yıkıldığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Bu yapıların 145 tanesi, yol ya da park alanlarında kalıyor, yapılaşmanın önünde engel teşkil ediyordu. Onlarla birlikte toplam 208 metruk yapıyı yıktık" dedi.


Altındağ Belediyesinin metruk yapı yıkımı gerçekleştirdiği mahallelerin arasında, Kale Mahallesi, Ulubey Mahallesi ve Gültepe Mahallesi başı çekti. Vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alan Altındağ Belediyesi, çoğunlukla bu bölgelerde bulunan terk edilmiş gecekonduları yıktı. Yasal süreçleri tamamlanan terk edilmiş gecekonduları yıkmaya devam edeceklerini belirten Başkan Balcı, modern Altındağ'ın önünde engel olmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.


Altındağ'da kentsel dönüşümün tüm hızıyla devam edeceğini ifade eden Başkan Balcı, "Altındağ'da vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak ilçede halk sağlığını ve çevre güvenliğini tehdit eden metruk yapıları yıkıyoruz. Böylece mahallelerimiz daha güvenli hale geliyor. Ekiplerimizce yıkılan metruk yapılar çoğunlukla imarlı yollar ve kamusal araziler üzerinde bulunuyordu. Gerçekleştirdiğimiz metruk temizliği ile birlikte, Altındağ'daki yeni yatırımların da önünü açıyoruz. Altındağ'daki tüm mahalleleri yasalar çerçevesinde metruk yapılardan arındıracağız. İnşallah modern bir Altındağ'ı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altındağ'da 6 ayda 208 metruk yapı yıkıldı - Son Dakika

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