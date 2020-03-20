Altındağ'da 60 yaş ve üzeri vatandaşların evine alışveriş hizmeti başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altındağ'da 60 yaş ve üzeri vatandaşların evine alışveriş hizmeti başlıyor - Son Dakika

Altındağ'da 60 yaş ve üzeri vatandaşların evine alışveriş hizmeti başlıyor

18 dakika önce

ANKARA'nın Altındağ İlçe Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçe genelinde 60 yaş ve üzeri vatandaşların evlerinden çıkmamaları için market, eczane ve pazar alışverişlerinin belediye ekiplerince yapılacağını açıkladı.

Altındağ'da 60 yaş ve üzeri vatandaşların evine alışveriş hizmeti başlıyor, System.String[]

ANKARA'nın Altındağ İlçe Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçe genelinde 60 yaş ve üzeri vatandaşların evlerinden çıkmamaları için market, eczane ve pazar alışverişlerinin belediye ekiplerince yapılacağını açıkladı.

Altındağ Belediyesi, koronavirüsüne karşı önlemleri artırmaya devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için yarından itibaren yeni alış-veriş hizmeti sunmaya başlayacaklarını duyurdu. Başkan Balcı, "60 yaş ve üzeri Altındağlı hemşehrilerimiz için ekiplerimizle görev başında olacağız. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmamaları için; market, eczane ve pazar alışverişlerini ekiplerimiz yapacak. 444 39 19 numaralı Altın Masa'yı aramanı ve sadece istediğiniz ürünlerin ücretini ödemeniz yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:07 Kaynak: DHA

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