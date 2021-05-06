Altındağ'da 68 yaşında bir kitap kurdu - Son Dakika

Ankara Altındağlı Emine Şahin, Altındağ Belediyesi Karapürçek Kütüphanesi'nin en sıkı ziyaretçilerinden birisi. 68 yaşındaki Şahin, kitaplara olan sevgisiyle, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Emine Şahin, Altındağ'da bir kitap hayranı. 5 kız ve 1 erkek çocuk sahibi Şahin, Karapürçek Mahalle Kütüphanesi'nin ise en sadık okurlarından. Kütüphanedeki kitapları tek tek okuyan Şahin, kütüphane açılır açılmaz soluğu kütüphanenin kapısında alıyor. "Kütüphane benim bahçem, kitaplar ise çiçeklerim" diyen Şahin, kitap sevgisi ve genel kültürüyle herkesi şaşırtmayı da başarıyor. Şahin, ayrıca Karapürçek Kütüphanesi'nin en çok kitap okuyan üyesi.

"Elime ne geçerse okudum"

Kitapları çok sevdiğini söyleyen Şahin, "İlkokuldan sonra okuyamadım. kız çocuğuyum diye beni okutmadılar. Ben okumayı çok seviyordum. Elime ne geçerse okudum. Kendim 5 kız çocuğumu okuttum. Karapürçek Kütüphanesi açılınca çok mutlu oldum. Kütüphaneye ilk gidenlerden biri benim. Kütüphane de benim için ayrı bir sevinç oldu. Kitapları tek tek okudum. 15 gün iade süresi dolmadan aldığım kitabı bitirip geri veriyor, yerine hemen yenisini alıyorum. Kütüphane benim bahçem, kitaplar ise çiçeklerim.

"Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız"

Konuyla ilgili konuşan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Emine Teyzemiz çok güzel bir örnek. Okumanın yaşının olmadığını çok güzel ispatlıyor. Kendisine bol kitaplı, sağlıklı ve de hayırlı bir ömür diliyorum. Onun ilgi duyduğu alanda kitap kaynaklarımızı biraz daha çoğaltacağımıza söz veriyorum. Altındağlı hemşehrilerimiz için daha fazla kütüphane yapacağız inşallah. Öğrencilerimize, gençlerimize ve Emine Teyzemiz gibi kitap sevdalılarına çok daha uygun koşullar sunacağız. Kitaplar yeter ki okunsun. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA