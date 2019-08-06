Son Dakika Haberleri: Altındağ'da alınan kurbanlıkların sorgulaması cep telefonlarıyla yapılabilecek
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Altındağ'da alınan kurbanlıkların sorgulaması cep telefonlarıyla yapılabilecek

1 saat önce

Altındağ'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belediyeye bağlı zabıta ekipleri ve veteriner hekimler tarafından kurban satış noktalarında tarama yapıldı.

Altındağ'da alınan kurbanlıkların sorgulaması cep telefonlarıyla yapılabilecek, System.String[]
Altındağ'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belediyeye bağlı zabıta ekipleri ve veteriner hekimler tarafından kurban satış noktalarında tarama yapıldı. Teknolojinin her alana hakim olması kurban pazarlarında da vatandaşların işini kolaylaştırdı, Altındağ'da kurbanlık almak isteyen vatandaşlar cep telefonlarına indirdikleri uygulama ile satın aldıkları hayvanın tüm bilgilerine ulaşabiliyor.

Altındağ Belediyesi Zabıta Ekipleri, Veteriner Hekim Emre Çınar ile birlikte Altındağ'da bulunan kurban satış noktasında denetimler yaptı. Yapılan denetimler sırasında Altındağ Belediyesi Veteriner İşler Müdürü Veteriner Hekim Emre Çınar, "Vatandaşlarımız alım sırasında bir sorun ile karşılaştıklarında her türlü yardımı sağlıyoruz" dedi.

"Pasaport kontrolü kulak küpesi sorgulaması ile akıllı telefonlardan yapılabiliyor"

Altındağ Belediyesi Veteriner İşler Müdürü Veteriner Hekim Emre Çınar, "Kurban pazarımıza gelen hayvanların genel olarak pasaport ve kulak küpesi kontrollerini yapıyoruz. Yaşları ile ilgili tayinleri yapıyoruz. Halk arasında 'Kapak atma' diye bilinen yaşını doldurmamış hayvanları tespit edip Pazar yerinden uzaklaştırıyoruz. Ayrıca veteriner ve zabıta noktamız var. Vatandaşlarımız alım sırasında bir sorun ile karşılaştıklarında her türlü yardımı sağlıyoruz. Pasaport kontrolü kulak küpesi sorgulaması ile akıllı telefonlardan yapılabiliyor. Hayvanın hareketleri aşı bilgileri ne durumda olduğu konusunda bilgileri geliyor. Akıllarında şüphe olduğu zaman belediye olarak her zaman yardıma hazırız" diye konuştu. - ANKARA
Altındağ, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:25 Kaynak: İHA
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