Altındağ'da Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altındağ'da Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika

Altındağ'da Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı etkinliklerle kutlanacak

6 saat önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılı Altındağ'da coşku dolu etkinliklerle kutlanacak.

Altındağ'da Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı etkinliklerle kutlanacak, System.String[]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılı Altındağ'da coşku dolu etkinliklerle kutlanacak.


Altındağ Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılını hem coşku dolu hem de anlamlı etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 100'üncü yıl anma etkinlikleri Altındağlı gençlerin tiyatro oyunuyla başlayacak. Kale'nin Altın Çocukları ile Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerine üye gençler, Atatürk'ün Ankara'ya gelişini sahneye taşıyacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan tiyatro gösterimi saat 13.45'te başlayacak.


Hamamönü'nde 100 seymen


İkinci program ise Hamamönü'nde gerçekleşecek. Saat 15.30'da Hamamönü'nde toplanacak 100 Altındağlı genç, seymen gösterisi gerçekleştirecek. Gençler, Ata'yı Ankara girişinde karşılayan seymenlerin coşkusunu Altındağ'a taşıyacak.


İlber Ortaylı Ankara'yı anlatacak


Saat 18.00'de ise Güneşevler 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde "İlber Ortaylı" ile söyleşi programı gerçekleştirilecek. Ortaylı, "Ankara tarihi, Ankara'nın başkent olarak önemi ve Ankara'nın Cumhuriyet tarihindeki yeri" konularında bilgiler verecek.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılını anlam ve önemine yakışır etkinliklerle kutladıklarına dikkati çeken Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Atatürk'ün Ankara hemşehriliğini kabul ettiği 5 Ekim, Ankara'nın başkent olduğu 13 Ekim ve Atatürk'ün Ankara'ya geldiği 27 Aralık tarihleri Ankara için çok önemli. Altındağ Belediyesi olarak bu önemli tarihlerin hak ettiği ilgiyi görmesi için çalışıyoruz. Altındağ Belediyesi olarak Ankara'nın kalbinden bu özel ve anlamlı günü anlamına yaraşır şekilde kutlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu önemli dönüm noktasını en güzel şekilde kutlamak, gençlerimize, çocuklarımıza anlatmak hepimizin görevi" dedi.


Etkinliklerin herkese açık ve ücretsiz olduğunu belirten Başkan Balcı, tüm Altındağlıları ve Ankaralıları bu coşkuya ortak olmaya çağırdı. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Altındağ Belediyesi, Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:49 Kaynak: İHA
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