Altındağ'da balık depoları denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altındağ'da balık depoları denetlendi - Son Dakika

Altındağ'da balık depoları denetlendi

6 saat önce

Altındağ'da zabıta ve tarım müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, yasadışı avlanan ve boyları kurala uymayan balıkların bulunduğu depo ve iş yerlerine ceza yazıldı.

Altındağ'da balık depoları denetlendi, System.String[]

Altındağ'da zabıta ve tarım müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, yasadışı avlanan ve boyları kurala uymayan balıkların bulunduğu depo ve iş yerlerine ceza yazıldı.

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hacettepe Mahallesi'ndeki balık depolarına zabıta ve ilçe tarım müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Denetim kapsamında, depolar ve iş yerleri sağlığa uygunluk açısından incelendi.

Depolarda bulunan balıkların av yasağı kapsamında olup olmadığını denetleyen ve boylarını ölçen ekipler, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı.

Av yasağı kapsamında olmasına rağmen satışa sunulan turna balıkları ekiplerce toplandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, halk sağlığını tehdit eden ürün satışı yapan işletmelere taviz verilmeyeceğini ifade etti.

Zabıta ekiplerinin 2019'da Altındağ'da 10 bine yakın iş yerini denetlediğini belirten Balcı, "Biz bu denetimleri çok önemsiyor ve ciddiye alıyoruz. Çünkü hemşehrilerimizin sağlığını tehlikeye sokacak hiçbir konuda taviz vermememiz gerekir. Bu noktada zabıta ekiplerimiz ve Altın Masa Çağrı Merkezimiz 7/24 esasına göre çalışmakta. Hemşehrilerimiz 444 3919 numaralı telefondan bize her zaman kolaylıkla ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.

Altındağ, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:32 Kaynak: AA
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