Altındağ'da "Batıl İnanç ve Hurafeler" semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altındağ'da 'Batıl İnanç ve Hurafeler' semineri - Son Dakika

Altındağ'da "Batıl İnanç ve Hurafeler" semineri

6 saat önce

Altındağlılar "Batıl İnanç ve Hurafeler" seminerinde bir araya geldi.

Altındağ'da

Altındağlılar "Batıl İnanç ve Hurafeler" seminerinde bir araya geldi. Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere merkez üyeleri büyük ilgi gösterdi.


Altındağ Belediyesi Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezi üyeleri, "Batıl İnanç ve Hurafeler" konulu seminere katıldı. Ankara İl Müftülüğü Vaizi Mehmet İmadettin Türe tarafından verilen seminerde, "batıl inanç, bidat ve hurafe" gibi kavramlara açıklık getirildi ve bunların zararları anlatıldı. "Günümüzde birçok bidat ve hurafenin yaygın bir şekilde hayata aktarıldığını üzülerek görmekteyiz. Bu yanlışlıklardan dönülmesi, bidat ve hurafelere inanç gösterilmemesi ve doğru davranışların elde edilmesi çok önemli" diyen Türe, bu kavramların ne olduğunu ve çıkış sebeplerini anlattı. Türe, "Batıl inanç, bidat ve hurafelerin bilinçli olarak üretilmesi, cehalet, kültür etkileşimi, İslamiyet öncesinden günümüze kalan gelenek ve görenekler, eski dinlerden kalan alışkanlıklar, çok sevap kazanmak veya dini vecibeleri fazlasıyla ifa etmek düşüncesiyle doğmuş ve yaygınlaşmıştır. Günümüzde halkımız arasında birçok şey, ya uğurlu ya da uğursuz sayılmaktadır. Kimileri ayların, kimileri günlerin veya gecelerin, kimileri hayvanların, kimileri ise bazı eşyaların uğursuzluğuna veya uğurlu olduklarına inanmaktadır. Unutmayalım ki insanın başına yüce Allah'ın dilemesinden başka hiçbir şey gelmemektedir" dedi.


Konuşmasına Kur'an-ı Kerim'den örnekler vererek devam eden Türe, "Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu, ondan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayr dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:13 Kaynak: İHA
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