Altındağ Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman Mehmetçiğimizin yanında olmaya devam ediyor. "Gün birlik olma günü" diyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altındağ'da bayrak seferberliği başlattı.



Altındağ'da evlere ve iş yerlerine bayrak asma kampanyası başladı. Geçtiğimiz günlerde ordumuzun zaferi ve görev başındaki askerlerimizin sağlığı için dua gecesi düzenleyen Altındağ Belediyesi, yine Mehmetçiğin yanında olduğunu gösterdi. Harekata destek amaçlı bayrak asma kampanyası başlatma talimatı veren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, kendi elleriyle bayrak dağıttı.



Altındağ bayraklarla donandı



Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Altındağ Belediyesi hizmet binasının da bayraklarla donatıldığını söyleyen Başkan Balcı, bayrak dağıtım seferberliğini başkentin kalbi Ulus Meydanı'ndan başlattı. Başkan Balcı, meydandaki esnaflara bayrağı öperek teslim etti. Bayrağı yine öperek teslim alan esnaflar ise, iş yerlerini bayraklarla donattı. Simitçiden konfeksiyona, ayakkabıcıdan restoranlara kadar her yere bayrak dağıtımı yapan Başkan Balcı'ya, vatandaşların da ilgisi büyük oldu. Dağıtılan bayraklardan alan vatandaşlar, Altındağ Belediyesi'ne ve Başkan Balcı'ya teşekkür etti.



Desteğimiz tam



Harekata desteklerinin tam olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı, "Mehmetçiğimiz bugün yine barış, huzur ve insanlık için görev başında. Biz de gönlümüzle, dualarımızla daima onların yanındayız" dedi.



Bayrak seferberliği ile ilgili açıklama da yapan Başkan Balc, "Rabbim memleketimizin huzuru, güvenliği ve geleceği için mücadele eden yiğitlerimizi korusun, kollasın. Hainlere fırsat vermesin. Memleketimiz için olduğu kadar coğrafyanın geleceğini ilgilendiren bir barış harekatı yürütülüyor. Kahraman askerlerimiz bu seferden de alnı açık, yüzü ak bir biçimde, zaferle dönecektir inşallah... Yüce Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin, askerimizin ayağına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA