Edinilen bilgiye göre olay Başkent'in Altındağ ilçesi Tatlat Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre selin geldiğini gören 27 yaşındaki bir vatandaş aracından inerek seldan kurtulmaya çalıştı. Akıbeti belli olmayan vatandaşı için arama kurtmarma ekipleti çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara Altındağ'da bir vatandaş sel sularına kapılarak kayıplara karıştı - Son Dakika

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