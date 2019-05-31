Son Dakika Haberleri: Altındağ'da camiler bayrama hazır
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Altındağ'da camiler bayrama hazır

35 dakika önce

Altındağ Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki camileri temizledi.

Altındağ'da camiler bayrama hazır, System.String[]
Altındağ Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki camileri temizledi.

Altındağ Belediyesi, ilçe genelinde temizlik çalışmalarına devam ediyor. 15 kişiden oluşan temizlik ekibi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Altındağ'da bulunan camileri temizliyor. Ekipler tarafından camilerde bulunan halılar ıslak ve kuru temizleme yöntemleriyle tozdan ve kirden arındırılarak, ilk günkü gibi temiz hale getiriliyor. Camileri köşe bucak temizleyen ekipler, cami girişi ve bahçesini de detaylı bir şekilde temizleyerek pırıl pırıl yapıyor. Yapılan bu çalışmalarla Altındağlı vatandaşların daha sağlıklı ortamlarda ibadet etmesi amaçlanıyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla camilerin temizlendiğini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağ Belediyesi olarak rutin temizliklerini yaptığımız ibadethanelerimizi bayram öncesi de temizledik. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için durmadan çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:59 Kaynak: İHA
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