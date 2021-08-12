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Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım - Son Dakika

Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım

12.08.2021 15:14

Ankara Altındağ ilçesinde Emirhan Yalçın'ı çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 26 yaşındaki Yahya Abdo'nun emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı. Abdo'nun ifadesinde, "Bir anda tartışmaya başladık. Kavga edince bıçağı kullandım. Çok pişmanım" sözlerine yer verdiği öğrenildi.

Altındağ ilçesinde 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanmasının ardından mahalle sakinleri sokağa dökülmüş ve gergin anlar yaşanmıştı. Yalçın'ın hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gerginlik daha da tırmandı ve dün gece vatandaşlar yeniden hareketlendi. Yabancı uyrukluların dükkan ve iş yerlerine zarar veren vatandaşları polis güçlükle sakinleştirdi.

Altındağ'da Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım
Emirhan Yalçın

"ÇOK PİŞMANIM"

Yalçın'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Yahya Abdo'nun (26) ifadesi ortaya çıktı. Yahya Abdo'nun ifadesinde "Daha önce görmediğim Emirhan'la parkta aniden tartışmaya başladık. Sonra kavga edince parkta bulduğum bıçak ile Emirhan'a vurdum. Daha sonra panik yaparak kaçtım. Bu suçu işlediğim için çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Altındağ'da Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım
Yahya Abdo

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Emniyeti, Altındağ olaylarıyla ilgili sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 38'nin çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin emniyet tarafından yapılan açıklamada, ''Altındağ ilçesinde 10.08.2021 tarihinde meydana gelen üzücü olayın ardından vatandaşlarımızı provoke edip algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları ve bölgedeki ızrar (birine zarar verme, birini zarara sokma.) olaylarına karıştırdıkları tespit edilen 76 kişi yakalanmıştır. Yakalananların 38'inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma/ticareti vb. diğer suçlardan kaydı bulunduğu da açıklamaya eklendi'' sözlerine yer verildi.

Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım

Altındağ, Ankara, Polis, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım - Son Dakika


YORUMLAR (5)
  • Ali Kublay: Adam çok pişman olmuş yazık yahu salın gitsin nede olsa ensar onlar bize emanet yazık zülmden kaçtı geldi ne demişti bir büyüğümüz vatan sevgisini suriyelilerin gözüne bakarsan anlarsın göxünden vatan srvgisi akıyor çok içlendim Cevap Yaz 26 11 Yayından Kaldır
  • Ferit Arıcı: tutuksuz yargılanmak üzere serbest, pişmanmış çünkü, takım elbisede giydimi mahkeme de tamamdır.. Cevap Yaz 28 7 Yayından Kaldır
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