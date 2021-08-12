Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım - Son Dakika

Altındağ ilçesinde 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanmasının ardından mahalle sakinleri sokağa dökülmüş ve gergin anlar yaşanmıştı. Yalçın'ın hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gerginlik daha da tırmandı ve dün gece vatandaşlar yeniden hareketlendi. Yabancı uyrukluların dükkan ve iş yerlerine zarar veren vatandaşları polis güçlükle sakinleştirdi.

Emirhan Yalçın

"ÇOK PİŞMANIM"

Yalçın'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Yahya Abdo'nun (26) ifadesi ortaya çıktı. Yahya Abdo'nun ifadesinde "Daha önce görmediğim Emirhan'la parkta aniden tartışmaya başladık. Sonra kavga edince parkta bulduğum bıçak ile Emirhan'a vurdum. Daha sonra panik yaparak kaçtım. Bu suçu işlediğim için çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Yahya Abdo

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Emniyeti, Altındağ olaylarıyla ilgili sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 38'nin çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin emniyet tarafından yapılan açıklamada, ''Altındağ ilçesinde 10.08.2021 tarihinde meydana gelen üzücü olayın ardından vatandaşlarımızı provoke edip algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları ve bölgedeki ızrar (birine zarar verme, birini zarara sokma.) olaylarına karıştırdıkları tespit edilen 76 kişi yakalanmıştır. Yakalananların 38'inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma/ticareti vb. diğer suçlardan kaydı bulunduğu da açıklamaya eklendi'' sözlerine yer verildi.