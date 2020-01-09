Altındağ'da çocuklar üşümeyecek - Son Dakika

Altındağ'da 400 çocuğa kışlık mont ve kaban hediye eden Altındağ Belediyesi, çocukların yüzünü güldürdü.



"Altındağ'da hiçbir çocuk üşümesin" sloganıyla yola çıkan Altındağ Belediyesi, çocukların kışı sıcacık geçirmesi için kolları sıvayarak 400 çocuğa kışlık mont hediye etti. Altındağ'ın çocukların gülen yüzüyle güzelleştiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Çocuklarımız mutlu ise biz de mutluyuz. Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek her şeye değer. Bir çocuğun mutluluğu, sevinci bizlerin yaşam kaynağı. Bu nedenle ilk etapta Altındağlı 400 çocuğa kışlık kaban ve mont hediye ettik. Daha fazla çocuğumuzun yüzünü güldürmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - ANKARA