Altındağ'da çocuklar üşümeyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altındağ'da çocuklar üşümeyecek - Son Dakika

Altındağ'da çocuklar üşümeyecek

7 saat önce

Altındağ'da 400 çocuğa kışlık mont ve kaban hediye eden Altındağ Belediyesi, çocukların yüzünü güldürdü.

Altındağ'da çocuklar üşümeyecek, System.String[]

Altındağ'da 400 çocuğa kışlık mont ve kaban hediye eden Altındağ Belediyesi, çocukların yüzünü güldürdü.


"Altındağ'da hiçbir çocuk üşümesin" sloganıyla yola çıkan Altındağ Belediyesi, çocukların kışı sıcacık geçirmesi için kolları sıvayarak 400 çocuğa kışlık mont hediye etti. Altındağ'ın çocukların gülen yüzüyle güzelleştiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Çocuklarımız mutlu ise biz de mutluyuz. Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek her şeye değer. Bir çocuğun mutluluğu, sevinci bizlerin yaşam kaynağı. Bu nedenle ilk etapta Altındağlı 400 çocuğa kışlık kaban ve mont hediye ettik. Daha fazla çocuğumuzun yüzünü güldürmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cep telefonu tamircisinin bilgisayarından çıkanlar halkı öfkelendirdi! Tunceli'de halk sokağa döküldü
10 yaşındaki öğrencisini yerden yere vurdu RTÜK'ün araştırmasına göre çocuklar çizgi filmden çok dizi izliyor Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:08 Bakan Selçuk, engelliler ile devlet korumasındaki gençleri kamuya atama töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
16:08 Arsin OSB'de, çatı tipi güneş santrali hakkında bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
16:08 Beyoğlu Belediyesi evsizler için seferber oldu - Son Dakika
16:07 Engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi... - Son Dakika
16:07 'hizmet bayrağını yukarıda tutacağız' - Son Dakika
14:54 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Son Dakika
14:49 Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 16:10:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altındağ'da çocuklar üşümeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]