Altındağ'da depreme hazırlık semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altındağ'da depreme hazırlık semineri - Son Dakika

Altındağ'da depreme hazırlık semineri

6 saat önce

Altındağlı vatandaşlar deprem konusunda bilinçlendi.

Altındağ'da depreme hazırlık semineri, System.String[]

Altındağlı vatandaşlar deprem konusunda bilinçlendi. "Depreme hazırlık" konulu seminerde bir araya gelen Altındağlı kadınlar, yalnızca deprem değil, sel, çığ, heyelan gibi doğal afet durumlarında fiziksel ve psikolojik olarak yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi oldu.


Eğitim seminerlerine devam eden Altındağ Belediyesi, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyelerini, doğal afetlere karşı hazırlıklı olmaları konusunda bilinçlendirdi. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevinde, TED Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Canay Doğulu tarafından verilen seminere, Altındağlı kadınlar büyük ilgi gösterdi.


Psikolojik hazırlık şart


Deprem başta olmak üzere tüm doğal afetlere karşı fiziksel olarak hazır olmanın yanı sıra, psikolojik olarak da hazır olmanın önemine dikkat çeken Öğretim Üyesi Canay Doğulu, katılımcılara ilk olarak evlerde güvenli yaşamın önemini hatırlattı. Afetlerin "doğal" olduğu, ancak afetlerin ortaya çıkardığı zararların "doğal" olmadığını vurgulayan Doğulu, depremlere ve doğal afetlere ilişkin yaygın görüşler hakkında da bilgi verdi. Doğulu daha sonra doğal afetlere karşı psikolojik olarak nasıl hazırlıklı olunması gerektiğini anlattı.


Deprem anında bireyin stres yaşamasının normal olduğunu belirten Doğulu, "Böyle durumlarda biz stres var, panik yok diyoruz. Bir stres olacak ama kontrol edilmesi gerek. Kontrol edilebilen stres kişiyi zarardan, tehlikeden korur, yapabileceği şeyleri daha sağlıklı yapmasına yardım eder, karar vermesini kolaylaştırır ama kontrol edilemeyen stres aşırı tepkilere sebep olur" dedi.


"Kriz planı yapılmalı"


Doğulu, "Depreme karşı psikolojik sağlamlığın olması için kriz planının olması gerekir. Evde otururken burada deprem olursa ne yapmam lazım, deprem olursa çocuklarıma nasıl sahip çıkmam lazım, deprem olursa kendime en uygun yer neresi ise orayı hazırlamam lazım, deprem çantam gerekiyor mu gerekmiyor mu gibi soruları sorulmalıdır. Bunları yaparsa kişi depremle ilgili hazırlığı olduğu için daha rahat olur, panik yapmaz. Davranışlarını daha sağlıklı ve otomatik şekilde ortaya çıkarabilir. Bu bütün krizler için öyledir. Kriz müdahalesinin temel prensibi önceden hazırlıklı olmaktır. Eğer zihinsel olarak bir insan felakete, depreme, doğal afete ve başka olaylara karşı zihinsel olarak kendini hazırlıyorsa psikolojik sağlamlık oluşturur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sarımsağın alternatifi sarımsak turşusu oldu
Niğde'de koronavirüs şüphesi maske satışlarını artırdı Deprem bölgesinde görev yapan personele tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenecek Esenyurt'ta ortaokul öğrencisi kızlara taciz iddiasına gözaltı

Son Dakika Haberleri
14:20 Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra görüntülendi
13:42 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar
13:42 Babasının asker olduğunu söyleyen Tuba Ünsal'dan duygulandıran sözler
13:02 Haftanın en rüküş ünlüsü sizce kim?
12:57 Haftanın en şık ünlüsü sizce kim?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 15:40:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altındağ'da depreme hazırlık semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]