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Altındağ'da ders zili çaldı

1 saat önce

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili Altındağ'da çaldı.

Altındağ'da ders zili çaldı, System.String[]

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili Altındağ'da çaldı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hacı Bayram İmam Hatip Ortaokulu ve Hacı Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek, öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak oldu.


2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi, Altındağ'da neşe ile başladı. Sabahın erken saatlerinde okul ziyareti yapan Asım Balcı, hem çocukları hem de velileri sevindirdi. Balcı, öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak olarak hepsine başarılı bir eğitim yılı diledi.


Altındağ ve Türkiye için yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlar getirmesini dileyen Balcı, eğitim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını temenni etti.


Altındağ'da eğitim alanında kısa sürede önemli işlere imza attıklarını söyleyen Balcı, "Yaz döneminde okullarımızın birçoğunda tamirat ve tadilat yaparak, okullarımızı yavrularımızın daha da mutlu olacağı şekilde düzenledik. Okul bahçelerini temizledik, bahçelerde gerekli görülen iyileştirmeleri yaptık, ihtiyaçları giderdik. Bu yıl ilkokul birinci sınıfa başlayacak olan 7 bin öğrencimize çanta ve kırtasiye desteği verdik. Bugün de okullarımızı ziyaret ederek, öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Allah yavrularımızın hepsine zihin açıklığı versin, ailelerine ve öğretmenlerimize kolaylık versin. Evlatlarımız vatana, millete, memleketimize, ailelerine hayırlı birer evlat olsunlar. Biz daima yanlarında olacağız" diye konuştu.


Baraj Mahallesinde bulunan Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerin sevgi gösterisiyle karşılanan Balcı, aynı zamanda Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olan lisenin öğrencileri ile bir araya geldi. Okul bünyesinde düzenlenecek olan kitap okuma yarışmasına da destek veren Balcı, dereceye girecek öğrencilerin ödüllerini şimdiden okul müdiresine takdim etti. Bu hediyeler eğitim ve öğretim döneminde en çok kitap okuyan üç öğrenciye hediye edilecek. - ANKARA

Altındağ, Ankara, Balcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:17 Kaynak: İHA
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